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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 октября

14.10.2020 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 октября

В Украине за минувшие сутки подтвердили 5 590 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это выше вчерашнего показателя, сообщает Министерство здравоохранения в среду, 14 октября.
Так, за последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (637), Киеве (+422), Львовской области (+345), Днепропетровской области (+342) и Одесской области (+302).
Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 276 177.
Также вторые сутки подряд в Украине фиксируется 107 смертей среди пациентов с коронавирусом. Это близко к антирекорду, зафиксированному 10 октября. Общее число жертв пандемии достигло 5 229.
При этом за сутки выздоровели 2 137 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 118 699.
Сейчас коронавирусом болеют 152 249 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 3 346.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 7845 (+119)
Волынская обл - 10140 (+185)
Днепропетровская обл - 9614 (+342)
Донецкая обл - 6247 (+286)
Житомирская обл - 8861 (+200)
Закарпатская обл - 11169 (+127)
Запорожская обл - 5900 (+138)
Ивано-Франковская обл - 15765 (+185)
Кировоградская обл - 1396 (41)
м. Киев - 28512 (+422)
Киевская обл - 11751 (+226)
Львовская обл - 23474 (+345)
Луганская обл - 2015 (+98)
Николаевская обл - 5052 (+185)
Одесская обл - 17349 (+302)
Полтавская обл - 5093 (+187)
Ровенская обл - 15026 (+158)
Сумская обл - 7712 (+227)
Тернопольская обл - 16478 (+228)
Харьковская обл - 26262 (+637)
Херсонская обл - 2112 (+88)
Хмельницкая обл - 9491 (+261)
Черновицкая обл - 16828 (+179)
Черкасская обл - 6047 (+198)
Черниговская обл - 6038 (+226).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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