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Зеленский назвал первый пункт всенародного опроса
14.10.2020 15:00
Президент Владимир Зеленский объявил первый из пяти вопросов, которые он намерен вынести на опрос 25 октября, который будет проводиться одновременно с местными выборами. Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном в среду, 14 октября, передает Корреспондент.net.
"25 октября на избирательном участке ты сможешь ответить на пять важных вопросов. Итак, вопрос №1: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?", – сказал глава государства,
Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки и, кроме голосования на местных выборах, ответить на этот и другие важные вопросы.
Теги: выборы, опрос, Зеленский
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