Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Глава МОЗ назвал предварительную стоимость вакцинации от коронавируса

15.10.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Глава МОЗ назвал предварительную стоимость вакцинации от коронавируса

Когда вакцина от коронавируса появится в Украине, одна доза будет стоить приблизительно 40 долларов. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24 в среду, 14 октября, сообщает Корреспондент.net.
"Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам предоставляли компании-производители вакцин, которые проводят третью фазу (клинических испытаний - ред.), предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов", - сказал Степанов.
Министр уточнил, что это приблизительная цена, которую назвали две компании из Китая и США.
"Это примерная цена, так они определяют, исходя из своих затрат. Но они не исключают, что эта цена будет снижена в конечном случае и существенно снижена", - подытожил Степанов.



Теги: стоимость, Минздрав, вакцинация, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх