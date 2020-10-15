Глава МОЗ назвал предварительную стоимость вакцинации от коронавируса

15.10.2020 09:00

Когда вакцина от коронавируса появится в Украине, одна доза будет стоить приблизительно 40 долларов. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24 в среду, 14 октября, сообщает Корреспондент.net.

"Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам предоставляли компании-производители вакцин, которые проводят третью фазу (клинических испытаний - ред.), предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов", - сказал Степанов.

Министр уточнил, что это приблизительная цена, которую назвали две компании из Китая и США.

"Это примерная цена, так они определяют, исходя из своих затрат. Но они не исключают, что эта цена будет снижена в конечном случае и существенно снижена", - подытожил Степанов.