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Глава МОЗ назвал предварительную стоимость вакцинации от коронавируса
15.10.2020 09:00
Когда вакцина от коронавируса появится в Украине, одна доза будет стоить приблизительно 40 долларов. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24 в среду, 14 октября, сообщает Корреспондент.net.
"Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам предоставляли компании-производители вакцин, которые проводят третью фазу (клинических испытаний - ред.), предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов", - сказал Степанов.
Министр уточнил, что это приблизительная цена, которую назвали две компании из Китая и США.
"Это примерная цена, так они определяют, исходя из своих затрат. Но они не исключают, что эта цена будет снижена в конечном случае и существенно снижена", - подытожил Степанов.
Теги: стоимость, Минздрав, вакцинация, COVID-19
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