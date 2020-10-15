Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 октября

15.10.2020 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили 5 062 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в четверг, 15 октября.

Суточный показатель заболеваемости существенно ниже вчерашних данных и, скорее всего, связан с выходным днем в стране.

Так, за последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (651), Киеве (+445), Львовской области (+332), Сумской области (+271) и Житомирской области (+269).

Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 281 239.

При этом число умерших сократилось до 73, послее двух дней, когда эта цифра превышала показатель в 100 человек. Общее число жертв пандемии достигло 5 302.

За сутки выздоровел 951 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 119 650.

Сейчас коронавирусом болеют 156 287 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 4 038.

Распространение COVID-19 в областях Украины:

Винницкая область – 7 941 (+96)

Волынская область – 10 320 (+180)

Днепропетровская область – 9 834 (+220)

Донецкая область – 6 491 (+244)

Житомирская область – 9 130 (+269)

Закарпатская область – 11 305 (+136)

Запорожская область – 6 012 (+112)

Ивано-Франковская область – 15 955 (+190)

Кировоградская область – 1 440 (+44)

Киев – 28 957 (+445)

Киевская область – 11 978 (+227)

Львовская область – 23 806 (+332)

Луганская область – 2 125 (+110)

Николаевская область – 5 207 (+155)

Одесская область – 17 511 (+162)

Полтавская область – 5 226 (+133)

Ровненская область – 15 186 (+160)

Сумская область – 7 983 (+271)

Тернопольская область – 16 700 (+222)

Харьковская область – 26 913 (+651)

Херсонская область – 2 195 (+83)

Хмельницкая область – 9 684 (+193)

Черновицкая область – 17 004 (+176)

Черкасская область – 6 157 (+110)

Черниговская область – 6 179 (+141).