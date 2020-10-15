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Стал известен второй вопрос "опроса Зеленского"
15.10.2020 12:00
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй вопрос своего опроса 25 октября, он касается Донбасса. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.
"Пришло время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? 25 октября решение зависит именно от тебя!", - написал он.
Теги: Донбасс, выборы, опрос, Зеленский
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