Стал известен второй вопрос "опроса Зеленского"

15.10.2020 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй вопрос своего опроса 25 октября, он касается Донбасса. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Пришло время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? 25 октября решение зависит именно от тебя!", - написал он.