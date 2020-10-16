В Украине уже 8 облцентров в красной зоне карантина

16.10.2020 08:00

С понедельника, 19 октября, в Украине начнет действовать новое деление на эпидемиологические зоны. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

В красную зону попали 8 областных центров страны: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

К оранжевой зоне отнесены 12 облцентров: Киев, Винница, Днепр, Житомир, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Ровно, Ужгород, Херсон и Черкассы.

В желтой зоне находится Запорожье.