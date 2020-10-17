В Украине впервые более 6000 новых случаев COVID-19 за сутки

17.10.2020 11:00

В Украине за минувшие сутки обнаружили рекордные 6 410 случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 17 октября.

Днем ранее также был зафиксирован рекордный суточный прирост COVID-19 - 5992 случая.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 293 641 заболевших. Из них 5 517 (+109) умерли и 124 113 (+2194) выздоровели.

Заболеваемость COVID-19 по регионам:

Винницкая обл - 8233 (+163)

Волынская обл - 10682 (+167)

Днепропетровская обл - 10721 (+464)

Донецкая обл - 6776 (+118)

Житомирская обл - 9539 (+253)

Закарпатская обл - 11626 (+165)

Запорожская обл - 6259 (+97)

Ивано-Франковская обл - 16377 (+214)

Кировоградская обл - 1512 (+44)

Киев - 30010 (+598)

Киевская обл - 12439 (+232)

Львовская обл - 24539 (+368)

Луганская обл - 2334 (+105)

Николаевская обл - 5567 (+231)

Одесская обл - 18519 (+506)

Полтавская обл - 5738 (+269)

Ровенская обл - 15646 (+248)

Сумская обл - 8524 (+272)

Тернопольская обл - 17160 (+244)

Харьковская обл - 27929 (+472)

Херсонская обл - 2380 (+116)

Хмельницкая обл - 10480 (+382)

Черновицкая обл - 17450 (+247)

Черкасская обл - 6619 (+232)

Черниговская обл - 6582 (+203).