Минздрав ввел временные контракты для привлечения дополнительных медработников к лечению COVID-19

19.10.2020 14:00

Министерство здравоохранения издало приказ о введении временных контрактов для привлечения дополнительных медработников к лечению пациентов с COVID-19, передает Цензор.НЕТ.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Мы будем мобилизовать всех тех медработников, которые не предоставляли помощь такого профиля. Минздрав издал приказ, которым регламентируется механизм и порядок подписания временных контрактов на привлечение дополнительных работников в медучреждения. По этому механизму, каждый, у кого есть возможность и желание, может прийти и на временном контракте с соответствующей зарплатой работать в медучреждениях", - сказала она.