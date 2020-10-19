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СНБО озвучил заполненность COVID-больниц по регионам
19.10.2020 17:00
В больницах Луганской области наблюдается 100% заполненность коек, выделенных для заболевших коронавирусом. Следом идут Одесская и Сумская области, где показатели заполненности мест составляют 90,0% и 88,2% соответственно. Такие данные по состоянию на понедельник, 19 октября, сообщает СНБО, передает Корреспондент.net.
Пятерку "лидеров" закрывают Донецкая область (81,8%) и Хмельницкая область (75,4%).
Отмечается, что средний показатель загруженности коек по Украине составляет 65,7%. При этом, как свидетельствуют данные СНБО, в Кировоградской (48,3%) и Ивано-Франковской (43,7%) областях загруженность коек ниже предельного уровня.
Теги: больницы, статистика, область, COVID-19
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