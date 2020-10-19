Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

СНБО озвучил заполненность COVID-больниц по регионам

19.10.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СНБО озвучил заполненность COVID-больниц по регионам

В больницах Луганской области наблюдается 100% заполненность коек, выделенных для заболевших коронавирусом. Следом идут Одесская и Сумская области, где показатели заполненности мест составляют 90,0% и 88,2% соответственно. Такие данные по состоянию на понедельник, 19 октября, сообщает СНБО, передает Корреспондент.net.
Пятерку "лидеров" закрывают Донецкая область (81,8%) и Хмельницкая область (75,4%).
Отмечается, что средний показатель загруженности коек по Украине составляет 65,7%. При этом, как свидетельствуют данные СНБО, в Кировоградской (48,3%) и Ивано-Франковской (43,7%) областях загруженность коек ниже предельного уровня.



Теги: больницы, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх