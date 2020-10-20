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КМИС узнал мнение украинцев о создании свободной экономической зоны на Донбассе
Киевским международным институтом социологии было проведено социологическое исследование по поводу инициированного президентом на 25 октября общенационального опроса, передает Цензор.НЕТ.
Согласно опубликованным результатам, 45% украинцев не поддерживают предоставление статуса "свободной экономической зоны" Донецкой и Луганской областям, тогда как поддерживают эту инициативу 33,5%.
При этом на западе страны поддерживают такую инициативу 27,1% опрошенных, не поддерживает 53,1%, в центре – 28,1% и 50,8% соответственно, на юге – 37,1% и 32,7% соответственно, на востоке, в том числе и на Донбассе 45,8% поддерживают, 35,5% - нет.
Среди избирателей партии "Слуга народа" такую инициативу поддерживают 19,8% опрошенных, 50,6% не поддерживают, среди избирателей партии "Европейская солидарность" – 11,3% и 79,6% соответственно. Среди избирателей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" 68,2% поддерживают, 17,6% не поддерживают, среди избирателей партии "Батькивщина" – 40,7% и 50,2% соответственно.
Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для населения в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 505 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 4,5% для показателей, близких к 50%, и 2,7% для показателей близких к 10%.
Теги: Донбасс, опрос, социология, свободная экономическая зона
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