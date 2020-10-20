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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 октября
В Украине по состоянию на утро вторника, 20 октября, зафиксированы 5 469 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, сообщает сайт Минздрава.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 309 107 человек.
За сутки выздоровели 3 044 пациента, всего с начала пандемии - 129 533 человека. В течение минувших суток умерли 113 ранее заболевших. Это рекордный показатель летальных случаев за сутки в Украине с начала пандемии. Всего с начала пандемии умерли 5 786 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 20 октября COVID-19 болеют 173 788 человек, что на 2 312 больше, чем сутками ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (462), Харьковской области (446) и Житомирской области (376).
Статистика распространения коронавируса в областях:
Винницкая область – 8 523 (+105);
Волынская область – 11 164 (+178);
Днепропетровская область – 11 393 (+285);
Донецкая область – 7 389 (+256);
Житомирская область – 10 471 (+376);
Закарпатская область – 11 956 (+131);
Запорожская область – 6 616 (+133);
Ивано-Франковская область – 16 987 (+221);
Киев – 31 310 (+462);
Киевская область – 13 166 (+242);
Кировоградская область – 1 642 (+51);
Луганская область – 2 576 (+109);
Львовская область – 25 392 (+289);
Николаевская область – 6 053 (+188);
Одесская область – 19 343 (+264);
Полтавская область – 6 300 (+249);
Ровненская область – 16 184 (+150);
Сумская область – 9 321 (+217);
Тернопольская область – 17 738 (+235);
Харьковская область – 29 559 (+446);
Херсонская область – 2 629 (+59);
Хмельницкая область – 11 239 (+204);
Черкасская область – 7 095 (+203);
Черниговская область – 6 980 (+201);
Черновицкая область – 18 081 (+215).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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