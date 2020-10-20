Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 октября

20.10.2020 13:00

В Украине по состоянию на утро вторника, 20 октября, зафиксированы 5 469 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, сообщает сайт Минздрава.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 309 107 человек.

За сутки выздоровели 3 044 пациента, всего с начала пандемии - 129 533 человека. В течение минувших суток умерли 113 ранее заболевших. Это рекордный показатель летальных случаев за сутки в Украине с начала пандемии. Всего с начала пандемии умерли 5 786 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 20 октября COVID-19 болеют 173 788 человек, что на 2 312 больше, чем сутками ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (462), Харьковской области (446) и Житомирской области (376).

Статистика распространения коронавируса в областях:

Винницкая область – 8 523 (+105);

Волынская область – 11 164 (+178);

Днепропетровская область – 11 393 (+285);

Донецкая область – 7 389 (+256);

Житомирская область – 10 471 (+376);

Закарпатская область – 11 956 (+131);

Запорожская область – 6 616 (+133);

Ивано-Франковская область – 16 987 (+221);

Киев – 31 310 (+462);

Киевская область – 13 166 (+242);

Кировоградская область – 1 642 (+51);

Луганская область – 2 576 (+109);

Львовская область – 25 392 (+289);

Николаевская область – 6 053 (+188);

Одесская область – 19 343 (+264);

Полтавская область – 6 300 (+249);

Ровненская область – 16 184 (+150);

Сумская область – 9 321 (+217);

Тернопольская область – 17 738 (+235);

Харьковская область – 29 559 (+446);

Херсонская область – 2 629 (+59);

Хмельницкая область – 11 239 (+204);

Черкасская область – 7 095 (+203);

Черниговская область – 6 980 (+201);

Черновицкая область – 18 081 (+215).