В Кабмине утвердили "карантинные" правила голосования 25 октября

21.10.2020 16:00

Кабинет министров Украины одобрил предложения Минздрава, направленные на минимизацию распространения COVID-19 в день выборов, которые состоятся 25 октября. Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Delo.ua.

По его словам, главы участковых избирательных комиссий должны назначить ответственного за контроль самочувствия голосующих.

"Перед началом работы глава окружной комиссии должен определить ответственного, который будет перед входом в помещение проводить опрос избирателей относительно наличия симптомов респираторных заболеваний. Это касается всех лиц, которые будут приходить на голосование. Что касается членов окружной или участковой избирательной комиссии — у них также будет проведен опрос, и любой человек с признаками респираторного заболевания или с повышенной температурой выше 37,2 должен покинуть соответствующее помещение и обратиться к врачу за медицинской помощью", — рассказал Степанов.

Министр добавил, что на входе в помещения для соблюдения дистанции в 1,5 метра обязательно должна быть нанесена разметка и установлены спиртосодержащие средства дезинфекции для рук, все поверхности должны быть доступны для обработки, а возле столов для выдачи бюллетеней должно быть не более 3 человек.

Кроме этого, желательно, чтобы входы и выходы из помещений были разделены.