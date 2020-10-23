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В Украине суточный прирост заражений COVID-19 превысил 7500

23.10.2020 12:00
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В Украине суточный прирост заражений COVID-19 превысил 7500

В Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу - за прошедшие сутки заражение подтвердилось у 7 517 человек, 121 человек умер. Об этом по состоянию на пятницу, 23 октября, свидетельствуют данные Минздрава.
С начала пандемии в Украине выявили 330 396 случаев коронавируса, из них 7 517 за минувший день.
За минувшие сутки от COVID-19 умерли 121 человек (всего 6164). Также вчера 2680 человек выздоровели (всего 137 578).
Активных больных сегодня 186 654, прирост за сутки - 4 716.
Сложная эпидемиологическая ситуация сохраняется в Харьковской области (+693), Киеве (+635), Одесской области (+571), Хмельницкой области (+471), Житомирской области (+426), Запорожской области (+402), Тернопольской области (+330 ), Полтавской области (+316).
Статистика распространения COVID-19 в областях:
Винницкая область – 8923 (+141)
Волынская область – 11 792 (+218)
Днепропетровская область – 12380 (+312)
Донецкая область – 8160 (+264)
Житомирская область – 11 264 (+426)
Закарпатская область – 12 541 (+256)
Запорожская область – 7495 (+402)
Ивано-Франковская область – 17 705 (+258)
Киев – 33135 (+635)
Киевская область – 13 958 (+270)
Кировоградская область – 1858 (+72)
Луганская область – 2985 (+144)
Львовская область – 26 399 (+378)
Николаевская область – 6602 (+174)
Одесская область – 21128 (+571)
Полтавская область – 7532 (+316)
Ровненская область – 16 985 (+294)
Сумская область – 9888 (+158)
Тернопольская область – 18 613 (+330)
Харьковская область – 31 592 (+693)
Херсонская область – 2951 (+107)
Хмельницкая область – 12413 (+471)
Черкасская область – 7704 (+163)
Черниговская область – 7582 (+215)
Черновицкая область – 18811 (+249).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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