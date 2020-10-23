В Украине суточный прирост заражений COVID-19 превысил 7500

23.10.2020 12:00

В Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу - за прошедшие сутки заражение подтвердилось у 7 517 человек, 121 человек умер. Об этом по состоянию на пятницу, 23 октября, свидетельствуют данные Минздрава.

С начала пандемии в Украине выявили 330 396 случаев коронавируса, из них 7 517 за минувший день.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 121 человек (всего 6164). Также вчера 2680 человек выздоровели (всего 137 578).

Активных больных сегодня 186 654, прирост за сутки - 4 716.

Сложная эпидемиологическая ситуация сохраняется в Харьковской области (+693), Киеве (+635), Одесской области (+571), Хмельницкой области (+471), Житомирской области (+426), Запорожской области (+402), Тернопольской области (+330 ), Полтавской области (+316).

Статистика распространения COVID-19 в областях:

Винницкая область – 8923 (+141)

Волынская область – 11 792 (+218)

Днепропетровская область – 12380 (+312)

Донецкая область – 8160 (+264)

Житомирская область – 11 264 (+426)

Закарпатская область – 12 541 (+256)

Запорожская область – 7495 (+402)

Ивано-Франковская область – 17 705 (+258)

Киев – 33135 (+635)

Киевская область – 13 958 (+270)

Кировоградская область – 1858 (+72)

Луганская область – 2985 (+144)

Львовская область – 26 399 (+378)

Николаевская область – 6602 (+174)

Одесская область – 21128 (+571)

Полтавская область – 7532 (+316)

Ровненская область – 16 985 (+294)

Сумская область – 9888 (+158)

Тернопольская область – 18 613 (+330)

Харьковская область – 31 592 (+693)

Херсонская область – 2951 (+107)

Хмельницкая область – 12413 (+471)

Черкасская область – 7704 (+163)

Черниговская область – 7582 (+215)

Черновицкая область – 18811 (+249).