ГБР запустило "горячую линию" о нарушениях в ходе выборов

25.10.2020 09:00

Сегодня, в день проведения местных выборов в Государственном бюро расследований будет работать специальная "горячая линия", сообщает 24 Канал.

Звонить туда смогут все, кто заметит возможные уголовные правонарушения во время избирательного процесса, совершенные чиновниками (народные депутаты, члены ЦИК), правоохранителями и военнослужащими, а также судьями.

Имеющуюся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, можно сообщить по телефону: (044) 294-64-63.