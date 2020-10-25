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Мэр Киева Кличко заразился коронавирусом

25.10.2020 10:00
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Мэр Киева Кличко заразился коронавирусом

Столичный городской голова Виталий Кличко заявил, что получил положительный тест на коронавирус, передает Телеканал новостей «24».
Соответствующее сообщение Кличко опубликовал в телеграме. Мэр Киева подчеркнул, что специфика его работы во время пандемии предусматривает постоянный риск – речь идет прежде всего об общении с людьми и проверке больниц. В частности, он регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19.
"Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Последний, к сожалению, неутешительный", – отметил политик.
Кличко добавил, что сейчас чувствует себя хорошо. Правда, в течение ближайшего времени будет работать из дома, поскольку вынужден пойти на самоизоляцию.



Теги: Киев, мэр, Виталий Кличко, COVID-19
 
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