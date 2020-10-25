Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 октября

25.10.2020 13:00

За минувшие сутки в Украине выявили 6088 новых случаев COVID-19, таким образом общее число увеличилось до 343 498. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 25 октября.

При этом 6 391 украинцев скончались от коронавируса (накануне - 102), в 141 508 украинцев побороли болезнь (накануне - 1 753).

Динамика эпидемии в регионах страны:

Киев – 34 054 заболевших (359 за сутки);

Харьковская – 32 772 (660);

Львовская – 27 273 (405);

Одесская – 21 831 (340);

Черновицкая – 19 405 (289);

Тернопольская – 19 050 (201);

Ивано-Франковская – 18 292 (308);

Ровенская – 17 469 (212);

Киевская – 14 544 (297);

Хмельницкая – 13 300 (437);

Закарпатская – 12 972 (171);

Днепропетровская – 12 916 (231);

Волынская – 12 222 (213);

Житомирская – 12 188 (440);

Сумская – 10 403 (291);

Винницкая – 9244 (163);

Донецкая – 8508 (98);

Черкасская – 8034 (113);

Черниговская – 7900 (114);

Полтавская – 7876 (182);

Запорожская – 7972 (180);

Николаевская – 6935 (145);

Луганская – 3169 (86);

Херсонская – 3141 (80);

Кировоградская – 2028 (73).