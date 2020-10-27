МОН обещает повысить зарплату учителей до 7000 гривен

27.10.2020 11:00

Министерство образования и науки планирует до июля 2021 постепенно увеличивать зарплату учителям - до 7000 гривен. Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В заведениях профессионального и профессионального предвысшего образования у преподавателей высшей категории в январе 2020 года был одинаковый должностной оклад в размере 5087 грн, в сентябре этого года - 5385 грн. В 2021 году зарплата увеличится до 6461 грн, в июле - 7001 грн", - говорится в сообщении.

В МОН также отмечают, что должностной оклад руководителя учреждения к июлю следующего года вырастет до 8679 грн.

Как отмечают в ведомстве, в 2021 году зарплата работников образования в целом увеличится на 30%.