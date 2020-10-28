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Кабмин отменил ограничение зарплат менеджеров госпредприятий
28.10.2020 17:00
Правительство отменило ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий в период действия карантина. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в среду, 28 октября, передает Корреспондент.net.
Начиная с октября чиновники будут получать полную зарплату.
"Установить, что в октябре 2020 года и в дальнейшем размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждение членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики определяется в соответствии с условиями контрактов", - говорится в постановлении от 26 октября 2020 г. № 996.
Теги: Кабинет министров, зарплата, отмена, ограничение, чиновники
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