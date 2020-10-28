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Под Харьковом произошел мощный взрыв на газоперерабатывающей станции

28.10.2020 15:00
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Под Харьковом произошел мощный взрыв на газоперерабатывающей станции

В среду, 28 октября, в Харьковской области произошел взрыв на территории газоперерабатывающей станции, в результате чего два человека погибли и девять получили травмы, передает Телеграф.
"Около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без дальнейшего возгорания. Задымление составило около 200 кв. метров", - отметили в пресс-службе полиции.
Погибшие находятся под завалами, их тела извлекают спасатели. Площадь разрушений составляет около 50 кв. метров.
Врачи оказывают помощь на месте, тяжелых раненых транспортируют в Харьков.



Теги: взрыв, Харьковская область, газ
 
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