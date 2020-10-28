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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 октября
В Украине зафиксировали 7474 новых случая коронавируса за сутки, всего 363075 с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает Минздрав в среду, 28 октября.
При этом выздоровели уже 148642 человек (накануне - 3306), а скончались 6755 человек (накануне - 165).
Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая обл - 9697 (+191)
Волынская обл - 12871 (+236)
Днепропетровская обл - 13915 (+497)
Донецкая обл - 9024 (+205)
Житомирская обл - 13154 (+276)
Закарпатская обл - 13571 (+226)
Запорожская обл - 8852 (+389)
Ивано-Франковская обл - 19247 (+332)
Кировоградская обл - 2212 (+55)
Киев - 35450 (+563)
Киевская обл - 15465 (+309)
Львовская обл - 28484 (+398)
Луганская обл - 3416 (+95)
Николаевская обл - 7317 (+123)
Одесская обл - 23207 (+567)
Полтавская обл - 8639 (+289)
Ровенская обл - 18299 (+296)
Сумская обл - 10974 (+164)
Тернопольская обл - 19818 (+296)
Харьковская обл - 34441 (+635)
Херсонская обл - 3454 (+110)
Хмельницкая обл - 14228 (+383)
Черновицкая обл - 20509 (+392)
Черкасская обл - 8539 (+238)
Черниговская обл - 8292 (+209).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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