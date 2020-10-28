Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 октября

28.10.2020 11:00

В Украине зафиксировали 7474 новых случая коронавируса за сутки, всего 363075 с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает Минздрав в среду, 28 октября.

При этом выздоровели уже 148642 человек (накануне - 3306), а скончались 6755 человек (накануне - 165).

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая обл - 9697 (+191)

Волынская обл - 12871 (+236)

Днепропетровская обл - 13915 (+497)

Донецкая обл - 9024 (+205)

Житомирская обл - 13154 (+276)

Закарпатская обл - 13571 (+226)

Запорожская обл - 8852 (+389)

Ивано-Франковская обл - 19247 (+332)

Кировоградская обл - 2212 (+55)

Киев - 35450 (+563)

Киевская обл - 15465 (+309)

Львовская обл - 28484 (+398)

Луганская обл - 3416 (+95)

Николаевская обл - 7317 (+123)

Одесская обл - 23207 (+567)

Полтавская обл - 8639 (+289)

Ровенская обл - 18299 (+296)

Сумская обл - 10974 (+164)

Тернопольская обл - 19818 (+296)

Харьковская обл - 34441 (+635)

Херсонская обл - 3454 (+110)

Хмельницкая обл - 14228 (+383)

Черновицкая обл - 20509 (+392)

Черкасская обл - 8539 (+238)

Черниговская обл - 8292 (+209).