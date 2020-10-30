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В Украине впервые за сутки зафиксировали более 8 тысяч новых случаев COVID-19

30.10.2020 13:00
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В Украине впервые за сутки зафиксировали более 8 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировали 8312 новых случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 30 октября.
Общее число случаев увеличилось до 378 729. Из них 7 041 скончались (накануне - 173), а 155 026 выздоровели (накануне - 3 394).
Впервые в стране за сутки зафиксировали более 8 тысяч новых случаев COVID-19. Предыдущим антирекордом было 7 517 случаев заражения в сутки.
Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая обл - 10115 (+216)
Волынская обл - 13326 (+237)
Днепропетровская обл - 14655 (+354)
Донецкая обл - 9643 (+466)
Житомирская обл - 13866 (+348)
Закарпатская обл - 14158 (+316)
Запорожская обл - 9567 (+356)
Ивано-Франковская обл - 19981 (+385)
Кировоградская обл - 2398 (90)
Киев - 36768 (+741)
Киевская обл - 16119 (+339)
Львовская обл - 29314 (+425)
Луганская обл - 3575 (+93)
Николаевская обл - 7574 (+124)
Одесская обл - 24116 (+493)
Полтавская обл - 9220 (290)
Ровенская обл - 18857 (+339)
Сумская обл - 11508 (270)
Тернопольская обл - 20411 (+300)
Харьковская обл - 35675 (+659)
Херсонская обл - 3800 (+184)
Хмельницкая обл - 15227 (+521)
Черновицкая обл - 21273 (+367)
Черкасская обл - 8952 (+217)
Черниговская обл - 8631 (+182).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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