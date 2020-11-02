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Минздрав занес в "красную" зону карантина 11 облцентров

02.11.2020 09:00
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Минздрав занес в "красную" зону карантина 11 облцентров

С понедельника, 2 ноября, в Украине вступают в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса, сообщает РБК-Украина.
В "красную" зону, где наибольший риск распространения COVID-19, попали сразу 11 областных центров. В частности, туда были добавлены Ровно, Северодонецк и Николаев. С прошлой недели в эту зону входят Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов. Киев пока продолжает оставаться в "оранжевой" зоне карантина.
Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.




Теги: Минздрав, карантин, зона
 
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