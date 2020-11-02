В МОЗ посоветовали украинцам приобрести пульсоксиметры

02.11.2020 17:00

В Минздраве посоветовали украинцам не закупать медикаменты впрок, а если есть возможность - купить пульсоксиметр и следить за своим здоровьем. Об этом во время брифинга в понедельник, 2 ноября, сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Мыкичак, передает Корреспондент.net.

"Мы просим не паниковать. Мы просим быть взвешенными. Мы просим не выметать аптеки, наши аптечные учреждения, не выкупать все те препараты, которые не несут никакого лечебного действия… если у вас есть лишняя копейка для того, чтобы купить такие медикаменты впрок - то лучше купить для себя, для дома, пульсоксиметр, который был бы на уровне с аппаратом для измерения давления или термометром в семье. Сегодня это важно. Этим вы поддержите и облегчите работу семейных врачей, контролируя лично свое здоровье", - сказала Мыкичак.

Она также призвала не пользоваться непроверенными рекомендациями и ни в коем случае не назначать себе медикаменты, особенно иммунопротекторы, иммуномодуляторы, антибиотики.

Справка. Пульсоксиметр – аппарат для измерения уровня насыщенности крови кислородом. Он может помочь зафиксировать момент, когда из-за осложнений COVID-19 у больного возникает кислородная недостаточность.