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Степанов назвал три места для размещения мобильных госпиталей
Мобильные госпитали могут развернуть в городе Киев, Донецкой и Одесской областях. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов с трибуны парламента, отвечая на вопросы народных депутатов, сообщает Укринформ.
"Что касается мобильных госпиталей. На сегодня определены три локации: город Киев, Донецкая и Одесская области. Местными властями определено, в каких именно локациях могут находиться эти госпитали. Учтена сумма средств, необходимая для развертывания полевых госпиталей, исходя из 500 коек на 1 полевой госпиталь", - сказал министр.
Он отметил, что количество медицинских работников, которые там будут работать, - 1200 человек.
По словам Степанова, уже определены необходимые сумма средств и перечень оборудования. "Соответственно, выделяются средства, то есть подготовлены соответствующие документы о выделении этих средств непосредственно регионам, которые будут заниматься обустройством этих мобильных госпиталей в случае необходимости", - добавил он.
Теги: Донбасс, Киев, госпиталь, Одесская область, COVID-19
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