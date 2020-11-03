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В Украине зафиксировано почти 9000 новых случаев заражения коронавирусом
В Украине установлен новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки подтвердили коронавирус у 8 899 человек. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за сутки выздоровели рекордное количество человек - 5 100. До этого максимальное число пациентов, которые преодолели COVID-19 в сутки, составляло 3902.
Всего с начала пандемии в Украине 168 868 человек выздоровели. Еще 7 532 умерли, в том числе 157 за минувшие сутки.
В целом с весны подтвержденных случаев уже 411 093.
Активными больными остаются 242 225 пациента.
За прошедшие сутки было проведено 60 836 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 34 818, методом ИФА - 4 189.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (+789), Харьковской (+712), Хмельницкой (+506), Донецкой (+496) и Житомирской (+470) областях.
Статистика заболеваемости COVID-19 в областях Украины:
г. Киев – 39 534 случая
Винницкая область – 11 096 случаев
Волынская область – 14 234 случая
Днепропетровская область – 15 729 случаев
Донецкая область – 11 731 случай
Житомирская область – 15 883 случая
Закарпатская область – 15 187 случаев
Запорожская область – 10 797 случаев
Ивано-Франковская область – 21 596 случаев
Киевская область – 17 535 случаев
Кировоградская область – 2 677 случаев
Луганская область – 3 881 случай
Львовская область – 31 134 случая
Николаевская область – 8 736 случаев
Одесская область -25 785 случаев
Полтавская область – 10 190 случаев
Ровненская область – 19 998 случаев
Сумская область – 12 409 случаев
Тернопольская область – 21 186 случаев
Харьковская область – 38 709 случаев
Херсонская область – 4 424 случая
Хмельницкая область – 16 928 случаев
Черкасская область – 9 670 случаев
Черновицкая область – 22 881 случай
Черниговская область – 9 213 случаев.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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