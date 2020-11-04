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Опрос: большинство украинцев поддерживает роспуск Конституционного Суда
04.11.2020 13:00
Сторонников роспуска нынешнего состава Конституционного Суда в Украине вдвое больше, чем противников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.
57% опрошенных граждан поддерживают законопроект Зеленского, 27% не поддерживают, а 16% не определились с ответом.
При этом положительно скандальное решение КС оценивают только 11% опрошенных. Каждый четвертый (25%) нейтрально к нему относится, а 59% – негативно.
Опрос проводился 2-3 ноября методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опросили 2000 респондентов, погрешность составляет не более 2,2%.
Теги: законопроект, опрос, Конституционный суд, Зеленский
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