Опрос: большинство украинцев поддерживает роспуск Конституционного Суда

04.11.2020 13:00

Сторонников роспуска нынешнего состава Конституционного Суда в Украине вдвое больше, чем противников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

57% опрошенных граждан поддерживают законопроект Зеленского, 27% не поддерживают, а 16% не определились с ответом.

При этом положительно скандальное решение КС оценивают только 11% опрошенных. Каждый четвертый (25%) нейтрально к нему относится, а 59% – негативно.

Опрос проводился 2-3 ноября методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опросили 2000 респондентов, погрешность составляет не более 2,2%.