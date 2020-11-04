В Украине три новых "COVID-рекорда"

04.11.2020 10:00

За сутки в стране выявили максимальное с начала пандемии число новых зараженных, также скончалось и выздоровело рекордное количество людей.

За прошедшие сутки в Украине выявили 9 524 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране уже заразились 420 617 человек, сообщает Минздрав.

Это очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. При этом впервые в Украине подтвердили более девяти тысяч заражений в сутки.

Также за сутки зафиксировали еще два рекорда по за сутки выздоровели рекордное количество человек - 5 100. COVID-19 - умерли 199 и выздоровели 7536 пациентов. С начала пандемии зафиксировано 7731 летальный случай от коронавируса, выздоровели - 176 404 пациента.

Активным больными остаются 244 213 человек.

Больше всего новых случаев заражения в течение суток зафиксировали в Киеве (+856), Харьковской (+850), Донецкой (+636), Одесской (+547) и Хмельницкой (+511) областях.

За сутки проведено 72 442 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 42 278, методом ИФА - 30 164.

Коронавирус в областях Украины:

Киев – 40 390 случаев;

Винницкая область – 11 363 случая;

Волынская область – 14 544 случая;

Днепропетровская область -16 169 случаев;

Донецкая область – 12 367 случаев;

Житомирская область – 16 200 случаев;

Закарпатская область – 15 470 случаев;

Запорожская область – 11 227 случаев;

Ивано-Франковская область – 22 047 случаев;

Киевская область – 17 918 случаев;

Кировоградская область – 2 730 случаев;

Луганская область – 3 988 случаев;

Львовская область – 31 639 случаев;

Николаевская область – 9 027 случаев;

Одесская область – 26 332 случая;

Полтавская область – 10 617 случаев;

Ровненская область – 20 300 случаев;

Сумская область – 12 776 случаев;

Тернопольская область – 21 332 случая;

Харьковская область – 39 559 случаев;

Херсонская область – 4 622 случая;

Хмельницкая область – 17 439 случаев;

Черкасская область – 9 898 случаев;

Черновицкая область – 23 296 случаев;

Черниговская область – 9 367 случаев.