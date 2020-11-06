Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 ноября

06.11.2020 10:00

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 304, медработников - 468), сообщает МОЗ.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки зарегистрировано в Киеве (1 002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 440 188 человек;

выздоровели - 195 544 человека;

летальных исходов - 8 125;

проведения ПЦР-тестов - 3 521 175.

Количество заболеваний коронавирусом в регионах:

г. Киев – 42 375 случаев;

Винницкая область – 11 923 случая;

Волынская область – 15 313 случаев;

Днепропетровская область – 17 014 случаев;

Донецкая область – 13 128 случаев;

Житомирская область – 17 189 случаев;

Закарпатская область – 16 268 случаев;

Запорожская область – 12 196 случаев;

Ивано-Франковская область – 23 032 случая;

Киевская область – 18 763 случая;

Кировоградская область – 2 891 случай;

Луганская область – 4 214 случаев;

Львовская область – 32 425 случаев;

Николаевская область – 9 605 случаев;

Одесская область – 27 392 случая;

Полтавская область – 11 337 случаев;

Ровненская область – 21 026 случаев;

Сумская область – 13 635 случаев;

Тернопольская область – 21 708 случаев;

Харьковская область – 41 131 случай;

Херсонская область – 5 027 случаев;

Хмельницкая область – 18 438 случаев;

Черкасская область – 10 292 случая;

Черновицкая область – 24 079 случаев;

Черниговская область – 9 787 случаев.