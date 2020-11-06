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В Украине не осталось зеленых и желтых зон карантина

06.11.2020 17:00
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В Украине не осталось зеленых и желтых зон карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила список карантинных зон в Украине, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает НВ.
Согласно решению комиссии, в Украине не осталось ни желтых, ни зеленых зон. Все населенные пункты и районы распределили по красным и оранжевым зонам.
Новое зонирование начнет действовать с понедельника, 9 ноября.



Теги: карантин, зона, COVID-19
 
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