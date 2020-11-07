В Украине - впервые за сутки более 10 тыс заболели COVID

07.11.2020 10:00

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине за минувшие сутки впервые превысило отметку 10 тыс. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщило министерство здравоохранения.

По его данным, за сутки ноября заразились 10 746 человек. Наибольший прирост в Харьковской области – 1008 новых случаев, в Киеве – 854, в Житомирской области – 602.

Кроме того, в пятерку регионов с наибольшим суточным приростом заболеваемости вошли Хмельницкая и Львовская области с показателями соответственно 579 и 557.

За сутки в лабораториях проведено 82327 тестирований, из них 51 258 методом ПЦР и 31 069 - методом ИФА. За сутки выздоровели 8685 человек, умерли 187.

Всего с начала эпидемии в Украине заразились коронавирусом 450 934 человека, выздоровели 204 229, умерли 8312.

Статистика распространения COVID-19 в областях:

г. Киев – 43 229 случаев;

Винницкая область – 12 216 случаев;

Волынская область – 15 795 случаев;

Днепропетровская область – 17 446 случаев;

Донецкая область – 13 546 случаев;

Житомирская область – 17 791 случай;

Закарпатская область – 16 670 случаев;

Запорожская область – 12 734 случая;

Ивано-Франковская область – 23 561 случай;

Киевская область – 19 274 случая;

Кировоградская область – 3 018 случаев;

Луганская область – 4 345 случаев;

Львовская область – 32 982 случая;

Николаевская область – 9 949 случаев;

Одесская область – 27 894 случая;

Полтавская область – 11 699 случаев;

Ровенская область – 21 403 случая;

Сумская область – 14 103 случая;

Тернопольская область – 21 907 случаев;

Харьковская область – 42 139 случаев;

Херсонская область – 5 249 случаев;

Хмельницкая область – 19 017 случаев;

Черкасская область – 10 461 случай;

Черновицкая область – 24 559 случаев;

Черниговская область – 9 947 случаев.