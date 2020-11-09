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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 ноября

09.11.2020 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 ноября

За минувшие сутки в Украине подтвердили 8 687 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Снижение происходит второй день подряд, сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook в понедельник, 9 ноября.
"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 350, медработников – 321). Также за последние сутки госпитализированы – 1100 человек, летальных случаев – 115, выздоровели – 2 277 человек", – написал Степанов.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (+748), Харьковской области (+717), Запорожской области (+683), Житомирской области (+636) и Киевской области (+590).
Общее количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 469 018 человек, 8 565 человек – умерли, выздоровели – 209 143.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 12566 (+146)
Волынская - 16436 (+331)
Днепропетровск - 17965 (+217)
Донецк - 14190 (+283)
Житомирская - 18970 (+636)
Закарпатская - 17192 (260)
Запорожская - 14105 (+683)
Ивано-Франковск - 24494 (+428)
Киев - 44920 (+748)
Киевская - 20410 (590)
Кировоградская - 3142 (50)
Луганская - 4539 (+89)
Львовская - 33754 (+471)
Николаевская - 10559 (+319)
Одесская - 28 728 (+463)
Полтавская - 12204 (260)
Ровенская - 22140 (+370)
Сумская - 14863 (+377)
Тернопольская - 22216 (+176)
Харьковская - 43930 (+717)
Херсонская - 5558 (+117)
Хмельницкая - 19839 (+346)
Черкасская - 10723 (+157)
Черновицкая - 25411 (+395)
Черниговская - 10164 (+110).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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