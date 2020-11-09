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Степанов раскрыл подробности "карантина выходного дня"
В связи с ростом количества больных COVID-19 в Украине Минздрав предлагает введение жесткого карантина выходного дня, при котором будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, АЗС и ветеринарные аптеки. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Понимая, что у нас кроме ковид, у нас есть не очень хорошие дела в экономике, мы понимаем, что полный локдаун будет сложно перенести малому и среднему бизнесу, мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня. Это означает, что в выходные дни, в субботу и воскресенье, начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, чтобы работали только продуктовые магазины, аптеки, остался работать транспорт, АЗС, ветеринарные аптеки", – отметил Степанов.
По его словам, рестораны, кафе и другие учреждения общественного питания "будут работать только на вынос", остальные магазины, торгово-развлекательные центры Минздрав рекомендует закрыть в эти дни.
"Это нам даст возможность сбить волну распространения коронавирусной болезни в эти два дня, это очень важно", – уточнил Степанов.
Теги: Минздрав, карантин, выходной, COVID-19
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