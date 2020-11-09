В Кабмине пояснили, кого не будут штрафовать за отсутствие маски

09.11.2020 08:00

Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал принятый на днях закон о штрафах за отсутствие масок, рассказав, что применяться он будет не ко всем и не во всех случаях, сообщает LIGA.net.

По словам министра, штрафы не будут применяться к несовершеннолетним (до 18 лет – ред.), а также к тем, кто ходит без маски на улице.

Новый штраф будет составлять от 170 до 255 грн и накладываться сразу же на месте – полицейским или сотрудником службы по защите прав потребителей.