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В Минздраве ошиблись в статистике по коронавирусу

10.11.2020 12:00
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В Минздраве ошиблись в статистике по коронавирусу

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 179 новых случаев коронавируса COVID-19, а не рекордные 10 842, как сообщалось ранее, написал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
"Сбой в статистике произошел из-за технической ошибки исполнителя", – заверил министр. При этом все остальные данные в ежедневной сводке Минздрава оказались верными.
Среди заболевших – 410 детей и 445 медработников. Также за сутки госпитализированы 1252 человека.
Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.
За сутки было проведено 68 962 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР – 42 966, методом ИФА – 25 996.
С начала пандемии в Украине заразились уже 479 197 человек. Умерли – 8 756 (+191) человек, выздоровели – 214 657 (+5 514). Активными больными остаются 264 540 пациентов.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 12765 (+190)
Волынская - 16821 (+385)
Днепропетровск - 18324 (+359)
Донецк - 14578 (+388)
Житомирская - 19616 (+646)
Закарпатская - 17620 (+428)
Запорожская - 14693 (+588)
Ивано-Франковск - 25054 (+560)
Киев - 45667 (+747)
Киевская - 21038 (+628)
Кировоградская - 3204 (+62)
Луганская - 4643 (+204)
Львовская - 34304 (+550)
Николаевская - 10787 (+228)
Одесская - 29336 (+608)
Полтавская - 12723 (+519)
Ровенская - 22622 (+482)
Сумская - 15297 (+434)
Тернопольская - 22389 (+173)
Харьковская - 44466 (+536)
Херсонская - 5833 (+275)
Хмельницкая - 20328 (+489)
Черкасская - 10919 (+196)
Черновицкая - 25835 (+424)
Черниговская - 10335 (+171).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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