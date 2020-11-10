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Владимир Зеленский заразился коронавирусом
10.11.2020 08:30
Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19. Он уйдет на самоизоляцию, но продолжит выполнять президентские полномочия, передает РБК-Украина.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
По его словам, он получил положительный результат, несмотря на все карантинные меры.
"У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!", - отметил Зеленский.
В Офисе президента добавили, что Зеленский продолжит выполнять свои обязанности в дистанционном режиме.
Теги: заражение, Зеленский, COVID-19
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