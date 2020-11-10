Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Владимир Зеленский заразился коронавирусом

10.11.2020 08:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Владимир Зеленский заразился коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19. Он уйдет на самоизоляцию, но продолжит выполнять президентские полномочия, передает РБК-Украина.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
По его словам, он получил положительный результат, несмотря на все карантинные меры.
"У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!", - отметил Зеленский.
В Офисе президента добавили, что Зеленский продолжит выполнять свои обязанности в дистанционном режиме.



Теги: заражение, Зеленский, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх