Владимир Зеленский заразился коронавирусом

10.11.2020 08:30

Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19. Он уйдет на самоизоляцию, но продолжит выполнять президентские полномочия, передает РБК-Украина.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

По его словам, он получил положительный результат, несмотря на все карантинные меры.

"У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!", - отметил Зеленский.

В Офисе президента добавили, что Зеленский продолжит выполнять свои обязанности в дистанционном режиме.