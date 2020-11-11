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Кабмин ввел карантин выходного дня
11.11.2020 15:00
В Украине с 14 ноября вводят карантин выходного дня. Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья. Соответствующее решение в среду, 11 ноября, принял Кабмин, передает Корреспондент.net.
В соответствии с решением правительства, на выходных будет запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
Что запретят:
- работу фудкортов и развлекательных зон в ТРЦ - планируется разрешить работу только магазинам;
- развлекательные и массовые мероприятия;
- деятельность учреждений культуры (в частности кинотеатров, театров, музеев);
- позволят ресторанам, кафе и другим заведениям общественного питания работать только на вынос.
Во время карантина выходного дня в Украине будут работать только:
- продуктовые магазины;
- аптеки;
- транспорт;
- АЗС и ветеринарные аптеки.
Теги: карантин, выходной, COVID-19
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