Кабмин ввел карантин выходного дня

11.11.2020 15:00

В Украине с 14 ноября вводят карантин выходного дня. Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья. Соответствующее решение в среду, 11 ноября, принял Кабмин, передает Корреспондент.net.

В соответствии с решением правительства, на выходных будет запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.

Что запретят:

работу фудкортов и развлекательных зон в ТРЦ - планируется разрешить работу только магазинам;

развлекательные и массовые мероприятия;

деятельность учреждений культуры (в частности кинотеатров, театров, музеев);

позволят ресторанам, кафе и другим заведениям общественного питания работать только на вынос.

Во время карантина выходного дня в Украине будут работать только: