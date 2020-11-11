Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кабмин ввел карантин выходного дня

11.11.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кабмин ввел карантин выходного дня

В Украине с 14 ноября вводят карантин выходного дня. Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья. Соответствующее решение в среду, 11 ноября, принял Кабмин, передает Корреспондент.net.
В соответствии с решением правительства, на выходных будет запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
Что запретят:

  • работу фудкортов и развлекательных зон в ТРЦ - планируется разрешить работу только магазинам;
  • развлекательные и массовые мероприятия;
  • деятельность учреждений культуры (в частности кинотеатров, театров, музеев);
  • позволят ресторанам, кафе и другим заведениям общественного питания работать только на вынос.

Во время карантина выходного дня в Украине будут работать только:

  • продуктовые магазины;
  • аптеки;
  • транспорт;
  • АЗС и ветеринарные аптеки.


Теги: карантин, выходной, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх