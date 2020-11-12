Разумков и Резников заболели COVID-19

12.11.2020 08:00

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заразились коронавирусом. Об этом Разумков и Резников сообщили у себя в Facebook, передает LIGA.

"Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно", – написал Разумков.

Резников рассказал, что находится на самоизоляции с понедельника, а положительный результат теста получил сегодня. У него немного повышена температура.