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Разумков и Резников заболели COVID-19
12.11.2020 08:00
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заразились коронавирусом. Об этом Разумков и Резников сообщили у себя в Facebook, передает LIGA.
"Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно", – написал Разумков.
Резников рассказал, что находится на самоизоляции с понедельника, а положительный результат теста получил сегодня. У него немного повышена температура.
Теги: Кабмин, Верховная Рада, COVID-19
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