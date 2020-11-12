- Разумков и Резников заболели COVID-1908:00
- Кабмин ввел карантин выходного дня15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 ноября12:00
- В Минздраве ошиблись в статистике по коронавирусу12:00
- Владимир Зеленский заразился коронавирусом08:30
- Степанов раскрыл подробности "карантина выходного дня"16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 ноября13:00
- В Кабмине пояснили, кого не будут штрафовать за отсутствие маски08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 ноября11:00
- В Украине - впервые за сутки более 10 тыс заболели COVID10:00
В Украине впервые более 11000 случаев COVID-19 за сутки
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 11 057 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в четверг, 12 ноября.
Предыдущий антирекорд по новым случаям COVID-19 был зафиксирован 7 ноября – тогда было 10 746 заболеваний.
"В частности, заболели 428 детей и 564 медработника. Также за последние сутки госпитализированы – 1 509 человека, летальных случаев – 198, выздоровели – 6 235 человека", – рассказал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.
С начала пандемии заразились уже 500 865 человек, умерли – 9 145, выздоровели – 227 694.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая - 13153 (+183)
Волынская - 17610 (+374)
Днепропетровск - 19169 (+479)
Донецк - 15478 (+412)
Житомирская - 20589 (+395)
Закарпатская - 18470 (+414)
Запорожская - 16084 (+799)
Ивано-Франковск - 26252 (+609)
Киев - 47563 (+931)
Киевская - 22431 (+700)
Кировоградская - 3422 (+142)
Луганская - 4822 (+84)
Львовская - 35535 (+547)
Николаевская - 11373 (+281)
Одесская - 30704 (+663)
Полтавская - 13767 (+624)
Ровенская - 23585 (+550)
Сумская - 16101 (+439)
Тернопольская - 22789 (+249)
Харьковская - 45469 (+521)
Херсонская - 6272 (+197)
Хмельницкая - 21392 (+566)
Черкасская - 11 323 (260)
Черновицкая - 26699 (+398)
Черниговская - 10804 (+240).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- В ТКГ рассказали об итогах заседания глав делегаций09:00
- Нидерланды выделили Украине 4 млн евро на разминирование Донбасса17:00
- В ОРДЛО за сутки выявили 209 новых случаев коронавируса16:00
- В "красном" Краматорске попросили Кабмин смягчить карантин в городе14:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 11 ноября по данным ГПСУ13:00
- Россия выдвинула условие для разблокировки КПВВ "Золотое" и "Счастье"11:00
- В "ДНР" перестали признавать украинские ID-паспорта10:00
- ТКГ приняла за основу украинский план по Донбассу08:15
- На Донетчине предприниматели митингуют против кассовых аппаратов16:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 10 ноября по данным ГПСУ14:00
- В ТКГ рассказали об итогах заседания глав делегаций09:00
- Разумков и Резников заболели COVID-1908:00
- Нидерланды выделили Украине 4 млн евро на разминирование Донбасса17:00
- В ОРДЛО за сутки выявили 209 новых случаев коронавируса16:00
- Кабмин ввел карантин выходного дня15:00
- В "красном" Краматорске попросили Кабмин смягчить карантин в городе14:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 11 ноября по данным ГПСУ13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 ноября12:00
- Россия выдвинула условие для разблокировки КПВВ "Золотое" и "Счастье"11:00
- В "ДНР" перестали признавать украинские ID-паспорта10:00
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- В "ДНР" перестали признавать украинские ID-паспорта
- Россия выдвинула условие для разблокировки КПВВ "Золотое" и "Счастье"
- В "ЛНР" отказались открывать КПП у Счастья и Золотого
- В штабе ООС сообщили об открытии всех КПВВ на Донбассе
- ТКГ приняла за основу украинский план по Донбассу
- В Кабмине пояснили, кого не будут штрафовать за отсутствие маски
- В ОРДО бешеный волк покусал двух местных жителей
- Опубликован график работы отделения «Ощадбанка» на КПВВ «Счастье»
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 10 ноября по данным ГПСУ
- Украина открыла все семь КПВВ на Донбассе