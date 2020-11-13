В Кабмине пригрозили нарушителям карантина выходного дня полицией

13.11.2020 17:00

Мэры не имеют полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя отказ некоторых городов вводить карантин выходного дня, передает Корреспондент.net.

В частности, Шмыгаль провел селекторное совещание с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19.

"Решения правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных ", - заявил он.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в свою очередь заверил, что возле крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.