В Украине новый антирекорд по COVID-19

13.11.2020 11:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 11 787 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу, 13 ноября.

Предыдущий антирекорд по новым случаям COVID-19 был зафиксирован 12 ноября – тогда было 11 057 заболевших.

"В частности, заболели 388 детей и 555 медработников. Также за последние сутки госпитализированы – 1 587 человек; летальных случаев – 172; выздоровели – 6 155 человек", – рассказал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии составило 512 652 человека, 9 317 человек – скончались, выздоровели – 233 849 человек.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область - 13367 (+214)

Волынская - 18004 (+394)

Днепропетровская - 19909 (+740)

Донецкая - 16025 (+547)

Житомирская - 21138 (+549)

Закарпатская - 18832 (+362)

Запорожская - 16811 (+727)

Ивано-Франковская - 26824 (+572)

Киев - 48646 (+1083)

Киевская - 23103 (+672)

Кировоградская - 3501 (+79)

Луганская - 4940 (+118)

Львовская - 36000 (+465)

Николаевская - 11646 (+273)

Одесская - 31332 (+628)

Полтавская - 14327 (+560)

Ровенская - 24045 (+460)

Сумская - 16781 (+680)

Тернопольская - 23012 (+214)

Харьковская - 46137 (+668)

Херсонская - 6485 (+213)

Хмельницкая - 21954 (+562)

Черкасская - 11 673 (+350)

Черновицкая - 27140 (+441)

Черниговская - 11020 (+216).