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В Украине новый антирекорд по COVID-19
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 11 787 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу, 13 ноября.
Предыдущий антирекорд по новым случаям COVID-19 был зафиксирован 12 ноября – тогда было 11 057 заболевших.
"В частности, заболели 388 детей и 555 медработников. Также за последние сутки госпитализированы – 1 587 человек; летальных случаев – 172; выздоровели – 6 155 человек", – рассказал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 512 652 человека, 9 317 человек – скончались, выздоровели – 233 849 человек.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 13367 (+214)
Волынская - 18004 (+394)
Днепропетровская - 19909 (+740)
Донецкая - 16025 (+547)
Житомирская - 21138 (+549)
Закарпатская - 18832 (+362)
Запорожская - 16811 (+727)
Ивано-Франковская - 26824 (+572)
Киев - 48646 (+1083)
Киевская - 23103 (+672)
Кировоградская - 3501 (+79)
Луганская - 4940 (+118)
Львовская - 36000 (+465)
Николаевская - 11646 (+273)
Одесская - 31332 (+628)
Полтавская - 14327 (+560)
Ровенская - 24045 (+460)
Сумская - 16781 (+680)
Тернопольская - 23012 (+214)
Харьковская - 46137 (+668)
Херсонская - 6485 (+213)
Хмельницкая - 21954 (+562)
Черкасская - 11 673 (+350)
Черновицкая - 27140 (+441)
Черниговская - 11020 (+216).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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