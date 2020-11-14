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Ивано-Франковск и Львов отменили выходные, чтобы избежать карантина

14.11.2020 10:00
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Ивано-Франковск и Львов отменили выходные, чтобы избежать карантина

Власти Ивано-Франковска и Львова решили сделать субботы и воскресенья в ноябре рабочими, чтобы "обойти" введенный Кабмином карантин выходного дня, сообщает Корреспондент.net.
Согласно решению, субботы и воскресенья будут рабочими для:

  • субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.д.);
  • торгово-развлекательных центров;
  • субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
  • учреждений культуры и учреждений, связанных с культурой;
  • спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
  • рынков.


Теги: Львов, Ивано-Франковск, карантин, отмена, выходные
 
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