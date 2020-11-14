Ивано-Франковск и Львов отменили выходные, чтобы избежать карантина

14.11.2020 10:00

Власти Ивано-Франковска и Львова решили сделать субботы и воскресенья в ноябре рабочими, чтобы "обойти" введенный Кабмином карантин выходного дня, сообщает Корреспондент.net.

Согласно решению, субботы и воскресенья будут рабочими для: