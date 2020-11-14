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Завтра в Украине стартует второй тур местных выборов
Завтра, 15 ноября стартует повторное голосование на выборах городского головы и проведено оно будет в семи городах страны. Кроме того, территориальные общины в определенных регионах будут повторно избирать депутатов местных советов, сообщает Comments.ua.
Мэра будут выбирать жители следующих городов: Одесса; Сумы; Луцк; Херсон; Краматорск; Каменец-Подольский; Украинка. Процесс заполнения бюллетеней будет намного проще, чем в первом туре выборов. Всего 2 кандидата и 1 отметка. Также 15 ноября в территориальных общинах (с численностью до 10 тыс.) в 16 регионах повторно пройдут выборы депутатов местных советов. ЦИК также подчеркнул, что так называемый карантин "выходного дня" не помешает гражданам реализовать свое конституционное право выбора, но правила безопасности на избирательном участке остаются прежними. При входе на участок украинцам будут измерять температуру. Также будет присутствовать разметка для соблюдения дистанции, а также будут в наличии дезинфицирующие средства для рук. Кроме того, на избирательных участках будут находиться отдельные кабинки голосования для людей, имеющих признаки заболевания.
Теги: Украина, выборы, мэр, местные советы
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