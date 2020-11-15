Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 ноября

15.11.2020 11:00

В Украине в течение последних суток зафиксировали 10 681 новый случай коронавирусной инфекции, 95 инфицированных скончались, сообщает Минздрав.

Из числа новых больных 420 детей и 391 медицинский работник. Также за последние сутки в больницу попали 1227 человек, выздоровели - 2633 человека; сделали 44 505 тестирований.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.

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Количество заболеваний по областям Украины:

Киев - 50620 случаев;

Винницкая область - 13 844 случая;

Волынская область - 18 676 случаев;

Днепропетровская область - 21222 случаи;

Донецкая область - 16983 случаи;

Житомирская область - 22 225 случаев;

Закарпатская область - 19 384 случая;

Запорожская область - 18 484 случая;

Ивано-Франковская область - 27 986 случаев;

Киевская область - 24493 случаи;

Кировоградская область - 3651 случай;

Луганская область - 5147 случаев;

Львовская область - 36 894 случая;

Николаевская область - 12 340 случаев;

Одесская область - 32782 случаи;

Полтавская область - 14 966 случаев;

Ровенская область - 24 969 случаев;

Сумская область - 17 859 случаев;

Тернопольская область - 23 555 случаев;

Харьковская область - 47 599 случаев;

Херсонская область - 6967 случаев;

Хмельницкая область - 22 879 случаев;

Черкасская область - 12 996 случаев;

Черновицкая область - 27 917 случаев;

Черниговская область - 11 419 случаев.