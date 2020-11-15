Зеленский записал второе видеоообращение из "Феофании" (ВИДЕО)

15.11.2020 13:00

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал второе видеообращение к украинцам из больницы "Феофания", где он сейчас проходит лечение от коронавирусной болезни, сообщается на YouTube-канале ОП.

В нем глава государства рассказал о своем самочувствии, карантине выходного дня, невмешательстве Украины в выборы в США, открытии новых КПВВ на Луганщине и программе «Здоровая нация».

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о работе парламента в условиях коронакризиса и законопроектах, которые планируются к рассмотрению в ближайшее время.

Кроме того, вице-премьер-министр Алексей Резников подробно рассказал о модернизации КПВВ, инфраструктурных проектах на Донбассе и перспективах реинтеграции временно оккупированных территорий.