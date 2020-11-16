Апелляционный суд Киева отменил арест Януковича

16.11.2020 16:00

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу Майдана, передает РБК-Украина.

Суд рассмотрел апелляцию адвокатов экс-президента на избрание ему меры пресечения. Жалоба защиты была удовлетворена частично, решение Печерского суда от 12 мая 2020 отменено.

"Назначить новое рассмотрение ходатайства следователя в суде первой инстанции", - огласила председательствующая судья Ольга Юрдига.

Напомним, Печерский районный суд заочно арестовал Януковича в рамках рассмотрения дела по узурпации власти.