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ЦИК назвал явку во втором туре местных выборов

16.11.2020 09:00
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ЦИК назвал явку во втором туре местных выборов

По состоянию на 20 часов средняя явка во втором туре выборов городских голов составляла 24%, сообщает ЦИК Украины, передает Корреспондент.net.
"По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 24%", - говорится в сообщении Центризбиркома.
Самая высокая явка (34,29%) – в Хмельницкой области, где проходили выборы Каменец-Подольского городского головы.
В Киевской области, где выбирали мэра города Украинка, явка составила 31,46%.
На выборы мэра Луцка пришло 25,96% избирателей, а Одессы – 25,14%.
Мэра Краматорска Донецкой области пришло выбирать 23,14% избирателей.
В Херсоне на выборах городского головы явка составила 20,89%, в Сумах – 19,02%.
Для сравнения, средняя явка по Украине по состоянию на 20.00 в день голосования 25 октября этого года составила 36,88%.



Теги: Украина, выборы, ЦИК
 
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