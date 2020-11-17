Порошенко представил свой план борьбы с COVID-19

17.11.2020 14:00

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко озвучил план для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает сайт #Буквы.

Порошенко подчеркнул, что страна и люди находятся “на грани национальной катастрофы”, но многих жертв можно было бы избежать.

“Многих жертв можно было бы избежать, немало жизней — спасти. Если бы власть с ответственностью и профессионально отнеслась к защите от пандемии, а не закатывала коронавирусные деньги в асфальт по цене драгоценных металлов”, — заявил он.

Также Порошенко расписал план борьбы с эпидемией и ее последствиями, который предлагает “Европейская Солидарность”. Он содержит такие пункты:

Немедленно позаботиться о защите врачей. Застраховать их, обеспечить костюмами, не задерживать предусмотренные законом трехсотпроцетные доплаты.

На уровне президента и правительства, местной власти разработать и утвердить стратегию дальнейшей борьбы с коронавирусом, рассчитанную как минимум на 2021 год. И должно быть четкое понимание, что эпидемиологические мероприятия должны осуществляться без прекращения экономической активности.

Предоставить отчет Кабмина относительно хищения антиковидных средств. Вернуть в Фонд борьбы с коронавирусом незаконно изъятые оттуда 35 миллиардов. Направить их на закупку средств индивидуальной защиты для врачей и всего необходимого для больных. НАБУ должно расследовать нецелевое расходование денег.

Сделать тестирование доступным для всех, а не для тех, кто может за это платить бешеные деньги. В первую очередь бесплатно тестировать врачей и учителей.

Возвратить 5 миллиардов, изъятых при секвестре у образования. Направить их на защиту детей и педагогов, на техническое обеспечение дистанционного обучения.

Запустить отечественные линии производства средств индивидуальной защиты высокого качества по максимально низкой цене.

Наконец, в каждой области, городе, общине следует создать локальный фонд противодействия коронавирусу и принять соответствующие программы, рассчитанные не менее, чем на год.

Порошенко также отметил, что все предложенные решения должны быть принять немедленно.