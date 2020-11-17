Последние новости раздела
- Рада отказалась отменять карантин выходного дня15:00
- Порошенко представил свой план борьбы с COVID-1914:00
- В ГСЧС предупредили о гололедице на востоке Украины12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 ноября11:00
- Апелляционный суд Киева отменил арест Януковича16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 ноября11:00
- ЦИК назвал явку во втором туре местных выборов09:00
- Зеленский записал второе видеоообращение из "Феофании" (ВИДЕО)13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 ноября11:00
- Глава Минздрава Степанов заразился коронавирусом (ВИДЕО)09:00
Порошенко представил свой план борьбы с COVID-19
17.11.2020 14:00
Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко озвучил план для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает сайт #Буквы.
Порошенко подчеркнул, что страна и люди находятся “на грани национальной катастрофы”, но многих жертв можно было бы избежать.
“Многих жертв можно было бы избежать, немало жизней — спасти. Если бы власть с ответственностью и профессионально отнеслась к защите от пандемии, а не закатывала коронавирусные деньги в асфальт по цене драгоценных металлов”, — заявил он.
Также Порошенко расписал план борьбы с эпидемией и ее последствиями, который предлагает “Европейская Солидарность”. Он содержит такие пункты:
- Немедленно позаботиться о защите врачей. Застраховать их, обеспечить костюмами, не задерживать предусмотренные законом трехсотпроцетные доплаты.
- На уровне президента и правительства, местной власти разработать и утвердить стратегию дальнейшей борьбы с коронавирусом, рассчитанную как минимум на 2021 год. И должно быть четкое понимание, что эпидемиологические мероприятия должны осуществляться без прекращения экономической активности.
- Предоставить отчет Кабмина относительно хищения антиковидных средств. Вернуть в Фонд борьбы с коронавирусом незаконно изъятые оттуда 35 миллиардов. Направить их на закупку средств индивидуальной защиты для врачей и всего необходимого для больных. НАБУ должно расследовать нецелевое расходование денег.
- Сделать тестирование доступным для всех, а не для тех, кто может за это платить бешеные деньги. В первую очередь бесплатно тестировать врачей и учителей.
- Возвратить 5 миллиардов, изъятых при секвестре у образования. Направить их на защиту детей и педагогов, на техническое обеспечение дистанционного обучения.
- Запустить отечественные линии производства средств индивидуальной защиты высокого качества по максимально низкой цене.
- Наконец, в каждой области, городе, общине следует создать локальный фонд противодействия коронавирусу и принять соответствующие программы, рассчитанные не менее, чем на год.
Порошенко также отметил, что все предложенные решения должны быть принять немедленно.
Теги: план, Порошенко, COVID-19
Читайте также:
- Порошенко обещал существенно сократить планы по мобилизации
- Президентские выборы в Украине: стало известно о резкой смене планов Порошенко
- У Порошенка вказали на "брехливий" провал Кремля
- «План Маршалла для Украины» - Европарламент выступил с резолюцией за разработку долгосрочного плана поддержки Украины
- У Порошенко есть план по освобождению всех украинцев, которые содержатся в РФ - адвокат Савченко
- У Порошенко есть жесткий альтернативный план по Донбассу
- 16 ноября гумкоридором на КПВВ "Еленовка" воспользовались 134 человека13:00
- В Авдеевке обнаружили схрон боеприпасов в кинотеатре10:00
- Луганск «отжал» радиочастоту украинского радио09:00
- «Ощадбанк» на колесах три дня будет работать на Донетчине17:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 16 ноября12:00
- В Краматорске сменился мэр10:00
- КПВВ в Еленовке сократил время работы15:00
- 13 ноября боевики "ДНР" пропустили через КПВВ в Еленовке почти 150 человек15:00
- "Укрзалізниця" вновь запустила поезд "Львов - Бахмут"16:00
- Пушилин отправил 250 детей из "ДНР" на отдых в "Артек"15:00
- Рада отказалась отменять карантин выходного дня15:00
- Порошенко представил свой план борьбы с COVID-1914:00
- 16 ноября гумкоридором на КПВВ "Еленовка" воспользовались 134 человека13:00
- В ГСЧС предупредили о гололедице на востоке Украины12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 ноября11:00
- В Авдеевке обнаружили схрон боеприпасов в кинотеатре10:00
- Луганск «отжал» радиочастоту украинского радио09:00
- Украинец завоевал титул сильнейшего человека планеты (ВИДЕО)08:00
- «Ощадбанк» на колесах три дня будет работать на Донетчине17:00
- Апелляционный суд Киева отменил арест Януковича16:00
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 16 ноября
- В Краматорске сменился мэр
- На президентских выборах в США завершился подсчет голосов
- КПВВ в Еленовке сократил время работы
- 13 ноября боевики "ДНР" пропустили через КПВВ в Еленовке почти 150 человек
- «Ощадбанк» на колесах три дня будет работать на Донетчине
- Луганск «отжал» радиочастоту украинского радио
- Зеленский записал второе видеоообращение из "Феофании" (ВИДЕО)
- В Донецке отменили вечер украинского рока из-за «негативных отзывов»