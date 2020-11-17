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Рада отказалась отменять карантин выходного дня
17.11.2020 15:00
Верховная рада Украины провалила голосование за рекомендацию Кабинету министров отменить карантин выходного дня. Народные депутаты не одобрили проект постановления №4381, сообщает РБК-Украина.
Постановление поддержали лишь 149 нардепов при 226 минимально необходимых.
Кабмину хотели рекомендовать разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:
баров, ресторанов, кафе;
спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.
Теги: голосование, карантин, выходной, Верховная Рада
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