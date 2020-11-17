Рада отказалась отменять карантин выходного дня

17.11.2020 15:00

Верховная рада Украины провалила голосование за рекомендацию Кабинету министров отменить карантин выходного дня. Народные депутаты не одобрили проект постановления №4381, сообщает РБК-Украина.

Постановление поддержали лишь 149 нардепов при 226 минимально необходимых.

Кабмину хотели рекомендовать разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:

баров, ресторанов, кафе;

спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.