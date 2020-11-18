Сеть АТБ объявила две "черных пятницы"

18.11.2020 17:00

Супермаркеты АТБ к "Черной пятнице" подготовили для своих покупателей щедрые скидки на огромный перечень товаров. Мероприятие будет проводиться 20 и 27 ноября, передает Час Пик.

Только в эти два дня будут действовать скидки на 1000 товаров, приуроченные к "Черной пятнице". На некоторые товары скидки могут составить 50%.

Акционные ценники будут выделены красным цветом. По условиям акции, покупатель имеет право приобрести акционный товар в количестве не более 24 единиц в одном чеке. Акция действует при наличии конкретного товара в конкретном супермаркете.

С полным перечнем товаров, на которые будут действовать скидки, можно ознакомиться на сайте компании.