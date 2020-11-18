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США запустили программу поддержки переселенцев в Украине

18.11.2020 14:00
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США запустили программу поддержки переселенцев в Украине

Власти США вместе с международной организацией IREX начали программу поддержки внутренне перемещенных лиц в Украине на общую сумму 2 млн долларов. Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter в среду, 18 ноября, передает Корреспондент.net.
"Соединенные Штаты рады начать вместе с IREX двухлетнюю программу на сумму 2 млн долларов, которая имеет целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией", – говорится в сообщении.
IREX (Совет международных научных исследований и обменов) – это международная некоммерческая организация, которая администрирует инновационные программы для развития лидерского потенциала с целью улучшения качества образования, усиление влияния независимых СМИ и содействия развитию плюралистического гражданского общества.



Теги: США, Донбасс, помощь, переселенцы
 
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